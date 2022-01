NRW-Schulministerin Gebauer weist Kritik zurück : „Brandgefährlich sind nicht Tests, sondern Kutschaty“

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat die Kritik an den Corona-Tests an Schulen zurückgewiesen. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Yvonne Gebauer, Schulministerin von NRW, hat die Kritik des Oppositionsführers Thomas Kutschaty an den Tests in den Schulen scharf zurückgewiesen. Er schüre „ohne Rücksicht auf Verluste“ Verunsicherung und verdrehe Tatsachen.

Bereits am Montag hatten SPD und Grüne von der Landesregierung Aufklärung zur Wirksamkeit der neuen Antigen-Selbsttests an den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen gefordert. Das Schulministerium erklärte, die neuen Selbsttests reagierten ebenso wie die bisher verwendeten Tests auf alle bekannten Virusvarianten einschließlich Omikron. Die Tests würden auch in anderen Bundesländern eingesetzt.