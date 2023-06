Verschobenes Abitur, Datenleck und veraltete Software Schulministerin zieht Konsequenzen aus Pannenserie

Download-Probleme hatten im April dazu geführt, dass die erste schriftliche Abiturprüfung in naturwissenschaftlichen Fächern noch einmal um zwei Tage verschoben werden musste. Der Vertrag mit dem externen Dienstleister, der für die Download-Server verantwortlich war, läuft im Sommer aus. Feller kündigte an, dass man dann die entsprechende Ausschreibung für das Zentralabitur und die zentralen Prüfungen in der Klasse 10 anpassen werde. So müssen berücksichtigt werden, dass künftig viel häufiger Video- oder Audiodateien in den Prüfungen genutzt werden sollen. „Darüber hinaus muss das System höhere Lastspitzen und deutlich mehr parallele Nutzerzugriffe technisch sicher abbilden können und zuvor umfangreich getestet werden“, sagte Feller. Das Vergabeverfahren werde bis Mitte August abgeschlossen sein. Zudem will Feller für den Umgang mit solchen Großlagen künftig einen Krisenstab im Ministerium einrichten. „Aus diesem Stab heraus wird dann gemeinsam mit der Qualis die Störung behoben und gleichzeitig die Kommunikation an die Schulen, die Schulaufsicht, die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie die Öffentlichkeit gebündelt und transparent gesteuert“, erläuterte die Ministerin.