NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) „Kinder, die nicht aus Deutschland kommen, müssen wir anders abholen“

Feller Zumindest müssen wir einen stärkeren Fokus auf den Spracherwerb legen, gerade bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen. Die Kinder mit Fluchterfahrung sollen künftig wirklich erst dann in den regulären Unterrichtsbetrieb übergehen, wenn ihr Sprachniveau dafür gut genug ist. Bis dahin bleiben sie in der sogenannten Erstförderung an den Schulen – unabhängig davon, ob sie dort dann ein, zwei oder drei Jahre sind. Wir haben derzeit etwa 100.000 neu zugewanderte Kinder an unseren Schulen in NRW. Es ist eine enorme Herausforderung, sie in unser Bildungssystem und in unsere demokratische Gesellschaft zu integrieren. Allen Schulen und Schulträgern gebührt hier großen Dank. Wir dürfen jedoch das nicht nur als Belastung sehen. Migration ist auch eine Chance. Wenn wir diese Kinder gut integrieren, dann ist das ein Gewinn für unsere Gesellschaft und die Zuwanderer. Mit einer guten Bildung können sie im Berufsleben Fuß fassen, schließlich haben wir Fachkräftemangel.