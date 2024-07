Keine Sonderrechte mehr für Bayern Schulministerin Feller will spätere Sommerferien für NRW

Dem Bundeselternrat ist die Aussicht auf Änderungen im nächsten Jahrzehnt daher auch nicht genug. „Die Kinder gehen doch nicht erst 2030 in die Schule, sondern jetzt. Wir brauchen schnellere Lösungen“, sagte der Vorsitzende Dirk Heyartz. „Wenn Familien in NRW aus den Ferien kommen, sind die Klassenräume aufgeheizt.“ Darin könnten junge Menschen einfach schlechter lernen und hätten echte Bildungsnachteile, selbst dann, wenn kein Unterricht ausfällt. Heyartz schloss eine generelle Forderung an: „Die Länder müssen mehr Tempo an den Tag legen bei der Anpassung der Schulräume an den Klimawandel.“