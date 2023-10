Entlastung der Lehrkräfte NRW-Schulen reduzieren Klassenarbeiten

Die Schulen in NRW haben offenbar in großem Stil die Möglichkeit genutzt, in den Klassen sieben und acht je eine Arbeit in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch entfallen zu lassen. Das ergab eine Abfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW (GEW NRW) unter ihren Mitgliedern.