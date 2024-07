Der Besitz ist erlaubt Schulen dürfen Cannabis auf dem Pausenhof nicht verbieten

Nein, unter keinen Umständen. Der Konsum von Cannabis ist auf dem Schulgelände und in direkter Nähe komplett verboten. Das gilt nicht nur fürs Rauchen oder Verdampfen, sondern für jegliche Art von Konsum. In der großen Pause einen Haschkeks zu verzehren, ist genau so illegal. Außerdem ist auch jede Art von Weitergabe an andere verboten. Das alles regelt das Cannabisgesetz.