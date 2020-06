Schulöffnungen : Schulleiter sollen sich zurückhalten

Grundschüler sitzen im Klassenraum. Foto: Arne Dedert/dpa Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Die Schulaufsicht mahnt Lehrer zur Mäßigung bei öffentlichen Äußerungen.

Von Kirsten Bialdiga und Jens Voß

Die Schulaufsicht in NRW hat Lehrer und Schulleiter ermahnt, sich in der Öffentlichkeit zu mäßigen. „In Vorwahlzeiten registriert die Öffentlichkeit noch sorgfältiger als sonst, ob Beschäftigte des Landes das Neutralitäts-, sowie das Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot hinreichend beachten“, heißt es in einem Schreiben der Bezirksregierungen Düsseldorf (15. Juni) und Münster (30. April).

Die Mitteilung bezieht sich auf die bevorstehenden Kommunalwahlen am 13. September 2020 und basiert nach Angaben der Bezirksregierung Münster auf einem Erlass des Schulministeriums. Das Schreiben erreicht die Schulen in einer Phase höchster Anspannung. In den vergangenen Tagen gab es heftige Debatten um den Neustart der Grundschulen in den Vollbetrieb.

Die Opposition will das Schreiben am heutigen Mittwoch im Landtag zum Thema machen: „Das ist de facto ein Maulkorb für Schulleiter und andere Beamte“, sagte die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sigrid Beer. Die Anweisungen kämen zu einem sehr pikanten Zeitpunkt: „Wir befinden uns mitten in einer kritischen öffentlichen Debatte über den Neustart der Schulen.“ In dieser sensiblen Situation wirke dies einschüchternd. „Damit will das Ministerium zugleich auch eine kritische Diskussion über das Hochfahren der Schulen nach den Sommerferien unterdrücken. Das wird morgen auch ein Thema im Schulausschuss sein“, kündigte Beer an. SPD-Schulexperte Jochen Ott sagte: „Es ist eine Unverschämtheit, den Schulleitern das jetzt so mitzuteilen. Es entsteht der Eindruck, dass man Kritik unterbinden will.“

Im Schulministerium hieß es hingegen, vor Wahlen gebe es solche Mitteilungen stets. Das Ministerium habe die Hinweise auf Einhaltung des Neutralitätsgebotes bereits am 1. April erteilt und an die Schulaufsicht weitergeleitet. Möglicherweise habe eine Bezirksregierung diese erst zu diesem Zeitpunkt weitergegeben. Allerdings kündigte auch die Bezirksregierung Arnsberg an, das Schreiben erst jetzt zu versenden.