Lehrermangel, Inklusion, Gewalt: NRW-Schulpolitik bekommt Note 4 - das sind die Probleme

Als größte Belastungsfaktoren in ihrem Alltag nannten die Schulchefs in NRW das stetig wachsende Aufgabenspektrum (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Lehrermangel, unqualifizierte Seiteneinsteiger und immer mehr Aufgaben - das sind die Hauptsorgen der Schulleiter in Nordrhein-Westfalen. Eine Befragung zeigt nun, dass sich die Probleme teils verschlimmern.

Bildung, Erziehung, Integration, Inklusion - die Schulen haben viele Aufgaben zu erfüllen. Schulleiter sehen sich vor immer mehr Probleme gestellt - zumal immer mehr Seiteneinsteiger ohne pädagogische Vorkenntnisse in den Unterricht springen. Wie aus einer repräsentativen Befragung für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) hervorgeht, haben sich die Probleme seit der Vorjahresstudie kaum verändert, teils sogar verschlechtert. Beim Schulleiterkongress in Düsseldorf kamen am Freitag besorgniserregende Befunde auf den Tisch.