“Mängelbehaftetes Stückwerk“ NRW schießt gegen Özdemirs Tierwohlpläne

Die Unzufriedenheit in den Ländern mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wächst. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) kritisierte dessen Pläne zum Umbau der Tierhaltung. Gorißen sagte in Düsseldorf vor Journalisten, sie beobachte den beschleunigten Rückgang der Nutztierhaltung mit großer Sorge. Die Zahl der schweinehaltenden Betriebe sei in NRW um 11,7 Prozent zurückgegangen – und damit um knapp drei Prozentpunkte stärker als im Bundesschnitt. „Das vom Bund aktuell vorgelegte Regelwerk ist so sehr Stückwerk, dass man damit die landwirtschaftliche Tierhaltung abwürgt“, warnte Gorißen und sprach von einem drohenden Kahlschlag.