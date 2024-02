Geld für Lehrer, Gebäude, Digitalisierung NRW schiebt Reform der Schulfinanzierung um Jahre hinaus

Die Städte und Gemeinden hatten schon die Vorgängerregierung zu konkreten Änderungen gedrängt. Die Opposition im Landtag sieht die Felle für eine Neuregelung nun erneut davonschwimmen. „Bis zur nächsten Wahl 2027 wird sich nichts mehr an der Bildungsfinanzierung in NRW ändern“, resümierte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dilek Engin. „Wir werden also weitere Jahre verlieren, obwohl alle wissen, wie groß der Handlungsbedarf ist.“ Die Sache sei ein Trauerspiel, „die Regisseurin heißt Dorothee Feller“, so Engin: „Kommunen, Land und Bund streiten sich über Geld und Zuständigkeiten – und am Ende leiden unsere Kinder.“ Alle staatlichen Ebenen sollten sich an einen Tisch setzen und gemeinsam neu verhandeln, wer was bezahlen soll.