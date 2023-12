Wintersemester Land schafft rund 350 neue Studienplätze für Grundschullehrer

In Nordrhein-Westfalen können mehr Lehrerinnen und Lehrer für Grund- und Förderschulen ausgebildet werden. Zum laufenden Wintersemester seien 465 weitere Studienplätze an acht Hochschulen geschaffen worden, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Rund 350 davon entfallen auf das Lehramt für Grundschule, 80 zielen direkt auf das Lehramt für sonderpädagogische Förderung. Weitere 35 Studienplätze kombinieren beide Fächer. Für den Ausbau seien im kommenden Jahr 31,5 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen - was im Vergleich zum laufenden Jahr rund 11,4 Millionen Euro mehr seien.