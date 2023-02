Rund 42.000 ukrainische Kinder Geld und neue Ideen zur Integration an NRW-Schulen gefordert

Inzwischen stehen auch die verschiedene Integrationsstrategien in der Diskussion, die heute praktiziert werden. Die mit Abstand meisten NRW-Schulen bringen zugewanderte junge Menschen für die sogenannte „Erstförderung“ in eigenen Willkommens-Klassen unter, in denen es vordringlich ums Deutschlernen geht. „Dafür gibt es auch nachvollziehbare Gründe. Aber man darf die soziale Bedeutung von Schule nicht übersehen“, sagt Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW. „Wir kriegen mit, dass dadurch Freundschaften innerhalb dieser Gruppen entstehen.“ Für ein richtiges Ankommen und auch den Spracherwerb seien aber gute Kontakte zu deutschen Gleichaltrigen wichtig. Schulen können Kinder auch direkt in den normalen Unterricht aufnehmen und zusätzliche Deutschförderung nebenbei laufen lassen. Das passiert selten, es bringe größeren Aufwand mit sich, so Naujoks. „Aber es hat viele Vorteile und klappt in vielen Fällen besser.“