„Eine hohe abstrakte Gefahr“ Rund 400 Straftaten in NRW nach Nahost-Eskalation

Gleichzeitig seien in diesem Zusammenhang bundes- und landesweit eine Vielzahl von Drohmails gegen öffentliche Einrichtungen und Medienanstalten bekannt geworden, teilte Reul in einer weiteren Vorlage an den Innenausschuss zum Thema „Bombendrohungen gegen Schulen“ mit. „Die Urheberschaft der Bomben-Drohungen ist aktuell noch ungeklärt.“ Bisher sei es infolge solcher Drohungen zu keinen konkreten Schädigungen gekommen.