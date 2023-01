Anspruch auf Platz NRW ruft nicht alle Bundesmittel beim Ausbau der Ganztagsbetreuung ab

Am nächsten Förderprogramm des Bundes wird bereits gearbeitet. Auf dem Weg zum Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab dem Schuljahr 2026/27 stellt der Bund weitere Milliardensummen für Investitionen zur Verfügung. Auf NRW entfallen rund 580 Millionen Euro. Hinzu kommen wegen der Förderquote 70 zu 30 Gelder von Land und Kommunen in Höhe von gut 248 Millionen Euro. Auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern habe die Erarbeitung einer Förderrichtlinie in NRW bereits begonnen, hieß es weiter. „Förderfähig sein werden zum Beispiel Investitionen in Neubau, Umbau, Erweiterung, Sanierung und Ausstattung.“