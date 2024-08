Kampf gegen Kriminalität „Wenn wir da KI nicht einsetzen, dann werden wir totale Verlierer sein“

Reul machte sich bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Mettmann gemeinsam mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ein Bild davon, wie dort KI im Rettungsdienst eingesetzt wird. Nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei wurde in Mettmann als erste von mittlerweile mehreren Kreisstellen in NRW eine Übersetzungssoftware eingesetzt, um Notrufe in fremden Sprachen bearbeiten zu können. Das digitale Hilfsmittel übersetzt sowohl die Worte des Anrufers als auch des Rettungsdienstes.