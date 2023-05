„Für mich gibt es klare Aufgaben“ Das sagt NRW-Regierungschef Wüst zur möglichen Kanzlerkandidatur

Der als möglicher Unionskanzlerkandidat gehandelte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält sich in der Frage bedeckt. „Für mich gibt es aktuell klare Aufgaben in Nordrhein-Westfalen: die Transformation hin zur klimaneutralen Industrie, beste Bildungschancen für unsere Kinder, innere Sicherheit, um nur ein paar zu nennen“, sagte Wüst der „Welt am Sonntag“. „Das sind wichtige Aufgaben, an denen ich gerne arbeite.“