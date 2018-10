NRW: Regierung will App für Pflegeplatzsuche - WLAN in Heimen

Düsseldorf Leben in der Wohngemeinschaft - natürlich mit Internet. Auch Pflege-Einrichtungen müssen sich neuen Anforderungen anpassen. Die Landesregierung will die bisherigen Vorschriften entrümpeln und bringt ein modernes Gesetz auf den Weg.

Pflegeplatzsuche per Smartphone-App, Internet in allen Heimen, mehr Kurzzeitpflegeplätze - das sind Kernziele einer Gesetzesreform, die der Düsseldorfer Landtag am Freitag beraten hat. „Kurzzeitpflegeplätze sind absolute Mangelware“, sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Künftig müsse in neugebauten Einrichtungen, die mehr als 80 Plätze anbieten - maximal 120 werden erlaubt - die Hälfte der zusätzlichen Plätze für die dauerhafte Kurzzeitpflege reserviert werden. Für Angehörige sei das eine wichtige Entlastung, betonte die CDU.