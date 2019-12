Umweltschützern kritisieren Landesregierung und Waldbauern : Ein Pakt für den Wald

Viele Wälder in NRW leiden unter Trockenheit und Dürre. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Die Landesregierung hat zusammen mit dem Waldbauernverband eine Vereinbarung zum Schutz der Wälder in NRW unterzeichnet. Naturschützern geht das nicht weit genug.

Philipp Freiherr Heereman ist die Skepsis anzumerken. „Wir werden auch weiterhin Forderungen stellen und weiter zur Klagemauer gehen“, kündigte der Vorsitzende des Waldbauernverbandes am Dienstag bei der Unterzeichung des so genannten „Waldpaktes“ an: Zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Bauministerin Ina Scharrenbach und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (alle CDU) unterzeichnete der Freiherr eine Art Vertrag, mit dem die Beteiligten sich zu einem gemeinsamen Engagement für die Zukunft der Wälder verpflichten.