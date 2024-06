Überforderte Kommunen NRW rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen

SPD-Fraktionsvize Lisa-Kristin Kapteinat warnte, Schwarz-Grün fahre die Integrationspolitik in NRW weiter an die Wand: „Von der bloßen Unterbringung der Geflüchteten, bis hin zu tatsächlichen Integrationsleistungen – Ministerin Paul hat kein Konzept.“ Kapteinat kritisierte etwa, dass das Ministerium es nicht geschafft habe, die Förderrichtlinien für die Migrationsförderung rechtzeitig zu überarbeiten. „Die Planung hat sich derart verspätet, dass viele Vereine in ihrer Existenz bedroht sind. Manche mussten auf Grund dieses Chaos teilweise ihre Mitarbeitenden freistellen, viele müssen in Vorleistungen gehen, die sie nicht finanzieren können.“ Zusätzlich würden wichtige Programme zur Integration von Zuwanderern aus Südosteuropa in Höhe von 5,2 Millionen für die Kommunen gekürzt. „Die Enttäuschung und der Unmut über die Integrationspolitik der Grünen Ministerin ist daher in den Kommunen und in der Trägerlandschaft groß. Ministerin Paul muss Integration endlich ernst nehmen und ihre Versprechen einlösen.“