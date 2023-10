Gelder für Bildungsförderung NRW prüft Programm zum Austausch mit palästinensischen Kommunen

Laut Bericht sind für das Haushaltsjahr 2024 Förderungen für verschiedene Studienprojekte für Menschen aus palästinensischen Gebieten geplant. So fördere NRW aktuell einen Masterstudiengang an einer nordrhein-westfälischen Universität, an dem Studierende aus Israel, den palästinensischen Gebieten und Jordanien teilnehmen, mit jährlich 300.000 Euro. Ziel sei es, die Verständigung zu fördern. Das solle auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.