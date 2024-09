Warnung auch auf über 2.000 Stadtwerbetafeln Positive Bilanz nach Warntag in NRW

Eine besondere Aktion gab es in Mülheim im Ruhrgebiet. Die Feuerwehr ging dort beim Warntag mit einem eigenen Radioprogramm auf Sendung, Moderatoren des Lokalsenders Radio Mülheim sendeten am Vormittag aus einem Notfall-Studio direkt in der Hauptfeuerwache. Die Feuerwehr hatte dafür eine eigene Sendetechnik eingerichtet, die auch bei einem kompletten Stromausfall funktionieren würde.