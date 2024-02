Änderung zum Jahreswechsel NRW-Polizisten droht Verfall von Überstunden

Polizeivertreter fürchten, dass viele Überstunden, die Polizeibeamte in NRW über Jahre angesammelt haben, zum Jahreswechsel verfallen sind. Und künftig, so warnen sie, werden weitere verloren gehen. „Alle Mehrarbeitsstunden, die älter sind als drei Jahre, sind jetzt weg, wenn sie nicht vorher auf Langzeitarbeitskonten gerettet wurden“, sagte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. „Es wird ein nicht unerheblicher Personenkreis betroffen sein, mit einer vermutlich hohen Zahl von Arbeitsstunden.“ Zudem will das Land ab sofort die gesetzlich verankerte „Bagatellgrenze“ für Landesbeamte hart anwenden: Kommt es im Monat zu nicht mehr als fünf Stunden Mehrarbeit, werden diese am Monatsende automatisch gestrichen.