Neue Streifenwagen : NRW-Polizei rüstet auf Mercedes um

2000 Streifenwagen, vornehmlich 3er-BMW-Modelle, werden schrittweise ersetzt.

Der bislang eingesetzte 3er-BMW ist bei den Polizisten in Ungnade gefallen. Er gilt als zu klein und zu eng. Die umfangreiche Standardausrüstung eines Streifenwagens (unter anderem Leuchten, Pylone, Schutzwesten) fand in den Fahrzeugen kaum Platz. Zudem klagten viele Beamte, dass sie mit ihren Pistolen-Holstern kaum in die Sitze passten.