In Pressemitteilungen NRW-Polizei nennt in Zukunft Nationalität von Verdächtigen

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen soll künftig die Nationalität von Tatverdächtigen in der Presse immer benennen. Das gelte laut Plänen von Innenminister Herbert Reul (CDU) sowohl für Deutsche als auch Ausländer, wie der Kölner WDR am Sonntag berichtete. Ein Grund sei die Zunahme von Tätern mit Migrationshintergrund in der Kriminalstatistik. Zudem schaffe eine Nennung mehr Transparenz.