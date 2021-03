Alte Bestellung : NRW-Polizei hält an Ausschreibung für 1,25 Millionen Stoffmasken fest

Düsseldorf FFP2-Masken sind der neue Alltag. Dennoch will die NRW-Polizei noch einmal 1,25 Millionen Stoffmasken bestellen. Der Auftrag zieht sich hin - und könnte am Ende für das Land teuer werden.

Das zuständige Landesamt hält an der Ausschreibung über 1,25 Millionen Stoffmasken für die NRW-Polizei fest. Die Angebotsfrist wurde noch einmal bis Anfang April verlängert, geliefert werden darf nun auch in Etappen. Die Ausschreibung hatte auf der Kippe gestanden, da in Zeiten medizinischer Schutzmasken sogenannte Alltags- oder Community-Masken kaum noch gebraucht werden.

In der aktualisierten Ausschreibung heißt es dazu, dass sich die „Anzahl an Situationen, in der die Community-Masken durch die Polizei getragen werden sollen“ inzwischen „verringert“ hätten: „Die Dringlichkeit der Beschaffungsmaßnahme ist dadurch entfallen.“ Dadurch müssen nun nicht mehr auf einen Schlag 1,25 Millionen Masken geliefert werden. Interessenten können auch in fünf Etappen je 250 000 Stück bis Mitte August anbringen.