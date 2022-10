Tödliche Einsätze in Dortmund : Polizei fordert Klarheit zu Bodycams

Eine Polizistin der Kölner Streifenpolizei führt eine Bodycam vor. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsselorf Der NRW-Innenminister hat angekündigt, den Einsatz der Körperkameras bei Polizeieinsätzen anzupassen. Die Gewerkschaft schlägt ein technisches Verfahren vor, um die Akzeptanz der Geräte bei den Beamten zu erhöhen.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 16-jährigen Flüchtling und dem jüngsten Taser-Einsatz in Dortmund mit ebenfalls tödlichem Ausgang wächst der Druck auf NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), die Regeln für den Einsatz sogenannter Bodycams anzupassen. Diese waren im Juni 2020 flächendeckend für den Wachdienst eingeführt worden – ursprünglich mit der Idee, deeskalierend zu wirken.

Der Minister hatte im September die Prüfung einer Trage- und Einsatzpflicht von Bodycams bei Polizeieinsätzen angekündigt. Man müsse „dafür sorgen, dass die Kameras getragen werden und möglichst auch eingeschaltet sind“, sagte Reul im Innen-Ausschuss des Düsseldorfer Landtages. Sie sollten aufzeichnen, wann immer das rechtlich möglich sei.

„Die Prüfung einer Verpflichtung von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des Landes Nordrhein-Westfalen zum Tragen von Bodycams ist aktuell, ebenso wie die Prüfung eines verpflichtenden Einschaltens derselben, noch nicht abgeschlossen“, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums.

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei NRW, Michael Mertens, sagte unserer Redaktion, das Thema Bodycam müsse die Politik noch einmal generell neu bewerten und nachjustieren. „Die Bodycam wurde eingeführt, um in Konfliktsituationen deeskalierend zu wirken. Sie war also ein rein präventives Instrument. Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus dem Polizeigesetz zur Gefahrenabwehr. Und jetzt soll dieses Instrument zu einem Kontrollorgan der polizeilichen Maßnahmen werden.“ Mertens sagte, damit komme man in eine ganz neue Diskussionslage. „Wir müssen dringend noch einmal die Pre-Recording-Funktion diskutieren. Das hatten die Grünen bei der Einführung abgeräumt. Die Kamera speichert die Aufnahme erst, wenn der Beamte auf den Aufnahmekopf drückt. Die Kameras wären imstande, einen gewissen Zeitraum vor dem Einschalten mitzuspeichern, also vergleichbar mit den sogenannten Dashcams im Auto.“ Das mache auch Sinn, so der GdP-Chef. „Denn diese 15 bis 20 Sekunden zeigen ja, was der Grund für das Einschalten der Kamera ist, sonst fehlt ja was im Sachverhalt. Würde diese Funktion vom Gesetzgeber endlich zugelassen, hätte man automatisch eine höhere Akzeptanz bei den Kollegen, dass die Bodycam auch im Einsatz eingeschaltet wird.“

Zugleich forderte er eine klare, politische Diskussion darüber führen, was man nun wolle und was nicht. „Es kann nicht sein, dass mittlerweile selbst in der Polizei unterschiedlich mit dem Thema umgegangen wird. Deshalb brauchen wir für das Mitführen und das Einschalten der Bodycam klare, einheitliche Regelungen.“ Wenn die Politik sich am Ende für eine Ausweitung entscheide, müsse dafür eine ordentliche Rechtsgrundlage geschaffen werden und ein klarer Rahmen vorgegeben werden. „Und wir als GdP NRW stellen uns aber klar gegen eine dauerhafte Aufzeichnung, wie es sie etwa in den USA gibt. In einem solchen Überwachungsstaat möchte ich als Bürger nicht leben. Ob beim Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, bei häuslicher Gewalt – überall würde dann gefilmt.“ Zudem müsse die Politik klare Antworten darauf geben, wie mit den derzeitigen angespannten Personalkapazitäten eine Auswertung erfolgen solle. „Da sehe ich noch ganz viele Fragezeichen“, so Mertens.

Die Innenexpertin der SPD-Landtagsfraktion, Christina Kampmann, bemängeltem dass den Ankündigungen des Ministers noch keine konkreten Vorschläge gefolgt seien. „Grundsätzlich stehen wir einer Prüfung insbesondere vor dem Hintergrund des tragischen Falls in Dortmund aber positiv gegenüber.“ Die Kameras waren bei dem tödlichen Polizeieinsatz nicht eingeschaltet und konnten daher keine Bilder zur Aufklärung der Geschehnisse liefern. „Daraus Konsequenzen für den Einsatz von Bodycams prüfen zu wollen, liegt also auf der Hand. Das gilt auch im Hinblick auf die Eigensicherung der Polizei selber. In welcher Form eine Ausweitung passieren kann, muss Teil der parlamentarischen Debatte werden“, forderte Kampmann.