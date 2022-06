Rufe nach 38,5-Stunden-Woche : NRW-Polizei fordert Arbeitszeitverkürzung

Düsseldorf Als Maßnahme zur Haushaltssanierung war 2003 die Arbeitszeit von 38,5 auf 41 Stunden angehoben worden – vorübergehend, hieß es damals. Jetzt macht die Gewerkschaft der Polizei Druck auf die potenziellen Koalitionäre.

Die Polizei in NRW will künftig weniger Stunden pro Woche arbeiten. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, sagte unserer Redaktion: „Der öffentliche Dienst muss wieder attraktiver werden. Die Zahl der Wochenarbeitsstunden wurde 2003 von der damaligen Landesregierung von 38,5 auf 41 hochgesetzt.“ Es habe immer geheißen, es handle sich nur um eine vorübergehende Maßnahme zur Konsolidierung des Haushaltes. Doch aus dem vorübergehenden sei ein dauerhaftes Instrument geworden: „Das erschüttert das Vertrauen in unseren Arbeitgeber.“

Mertens verweist auf die jüngste Steuerschätzung, wonach die Einnahmen für den Landeshaushalt von 71 in diesem Jahr auf 84 Milliarden bis 2026 klettern sollen: „Die Zeit, in der die Landesbeschäftigten zur Konsolidierung beitragen mussten, ist damit vorbei.“ Die Belastung vor allem bei den Polizeikräften sei groß, sagt der Gewerkschaftschef: „Unsere Kripobeamten müssen sich mit Tötungs-, Gewalt- und Sexualdelikten bis hin zu Kindesmissbrauch auseinandersetzen. Die Bereitschaftspolizei schafft am Tag 14 bis 16 Stunden. All dies passt nicht zusammen.“ Mertens macht eine Rechnung auf: Gehe man der Einfachheit halber von 40 Arbeitswochen pro Jahr aus und rechne zweieinhalb Stunden mehr für 20 Jahre, dann ergeben sich unter dem Strich ein Jahr und drei Monate, die die Beschäftigten zusätzlich geleistet haben. „Es reicht jetzt“, sagt der GdP-Vorsitzende von NRW.