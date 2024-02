Rhetorisches Fernduell CDU und SPD in NRW laden zum politischen Aschermittwoch

Was lässt sich kritisieren an den Regierenden in Land und Bund: Zum politischen Aschermittwoch liefern sich Politiker der nordrhein-westfälischen CDU und SPD auch in diesem Jahr wieder ein rhetorisches Fernduell. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst spricht vor CDU-Parteifreunden in einer Schützenhalle in Lennestadt im Sauerland. Auch Generalsekretär Paul Ziemiak sowie der CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl Peter Liese sind als Redner angekündigt. Sie werden ihre Beiträge unter anderem zum Anlass nehmen, den Zustand der Ampel in Berlin aufzuspießen, hieß es vorab.