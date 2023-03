Sie werden keine „kritische Infrastruktur“ Streit um den richtigen Krisenmodus für Schulen und Kitas in NRW

Für die Lehrkräfte-Fortbildung stellte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) neue Ansätze in Aussicht. „So, wie sie derzeit ist, funktioniert sie nicht“, machte sie klar. Nach Aussage von Wissenschaftlern seien die Vorgaben des Landes für effektiveren Unterricht in Deutsch und Mathematik nicht schlecht. „Aber, so die Rückmeldungen aus der Wissenschaft: „Sie kommen schlichtweg in Schulen nicht an, weil Sie ein schwaches Fortbildungssystem haben. Und deswegen müssen wir da jetzt ran.“