Ziele in weiter Ferne Mehr Geflüchtete in NRW erwartet – doch der Platzausbau stagniert

Bis zum Jahresende will das Land 41.000 Plätze in landeseigenen Flüchtlingsunterkünften bereitstellen, also in zumeist großen zentralen Unterbringungseinrichtungen. Dieses Ziel steckte Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) im Herbst 2023 nach Verhandlungen mit den Städten, Gemeinden und Landkreisen. Die Kommunen sollten die Suche nach geeigneten Immobilien mit eigenen Vorschlägen unterstützen.