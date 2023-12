Ausbau soll vorangetrieben werden Land plant für mehr Sicherheit bei Flüchtlingsheimen

Beim geplanten Ausbau von Flüchtlingsheimen will das Land NRW künftig besonderes Augenmerk auf Sicherheitsaspekte legen, und zwar sowohl in den Einrichtungen selbst als auch in deren Umfeld. „Sollte es bei der Umsetzung der bestehenden Sicherheitskonzepte möglicherweise Probleme geben, wollen wir sie verbessern“, sagte Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) unserer Redaktion. „Das kann zum Beispiel die Abstimmung zwischen Einrichtungen und der örtlichen Polizei betreffen, den Einsatz von Sicherheitsdiensten, soziale Angebote oder Vorsorgemaßnahmen“, erklärte Paul. „Wir ermitteln, wo es Best-Practice-Beispiele für Vorkehrungen gibt, die verhindern helfen, dass es in den Einrichtungen zu Konflikten kommt, und für ein gutes Zusammenleben in und um die Einrichtungen sorgen.“