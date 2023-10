Eingriff in Persönlichkeitsrechte NRW plant keine Bezahlkarten für Flüchtlinge

NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) mahnte in der schwierigen Frage parteiübergreifende Kooperation an. „Die Ampel und die Union müssen sich jetzt auf eine gemeinsame Marschlinie verständigen, um an den Stellschrauben zu drehen, an denen wir auf nationaler Ebene drehen können“, sagte Laumann, der auch Vorsitzender des CDU-Sozialflügels ist, in einem „Stern“-Interview.