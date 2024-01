Kritik von SPD, Naturschutz, Steuerzahlerbund Umweltminister Krischer will neue „Nationalparkbehörde“ gründen

Bis heute gibt es nur einen Nationalpark in NRW – den Nationalpark Eifel. Und der sei nun 20 Jahre lang ohne eine eigene Behörde zurechtgekommen, kritisiert die SPD. Einen Standort für einen zweiten ausfindig zu machen werde bis mindestens in den Sommer dauern – wenn dabei überhaupt etwas herauskommen sollte: „Der Landesregierung fliegt aktuell ihr völlig verkorkstes Auswahlverfahren um die Ohren“, so Schneider. „Sollte kein zweiter Nationalpark in NRW gefunden werden, würde die neue Premium-Behörde nur den Nationalpark Eifel verwalten.“