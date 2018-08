NRW plant den Bau zweier großer Gefängnisse

Düsseldorf Die Zahl der Insassen steigt. Die bisherigen Kapazitäten reichen nicht aus. NRW-Justizminister Biesenbach will zwei zusätzliche große Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen bauen lassen.

„Die Haftanstalten sind voll“, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch. Von 17.500 Plätzen in 36 Gefängnissen seien derzeit 16.219 belegt. Die Differenz komme dadurch zustande, dass nicht alle Häftlinge auf allen Plätzen untergebracht werden können. Erstmals seit 2016 ist die Zahl der Gefangenen wieder gestiegen. Zudem seien viele Gefängnisse in einem desolaten Zustand und sanierungsbedürftig, so der Minister. Die Justizvollzugsanstalt in Münster musste deswegen 2016 geräumt werden; auch dort ist ein Neubau geplant. Standorte für die zwei neuen Gefängnisse stünden noch nicht fest.