Was ist ein „Problemtier“ NRW-Plan für leichtere Wolfsabschüsse – Kritik von beiden Seiten

„Eine permanente Aufrüstung unserer Zäune ist auf jeden Fall nicht zumutbar. Das muss festgehalten werden“, forderte Humpert. „In windigen Lagen liegen 1,20 -Meter-Zäune schneller am Boden, als sie aufgestellt sind, und wenn man die jeden Tag transportieren und umstecken muss, ist das sehr ambitioniert.“ Die Schafzüchter verlangen, dass verbindlich und – bevor etwas passiert – festgelegt wird, welche Herdenschutzmaßnahmen zumutbar sind. Und diese Regeln müssten sich an der fachlichen Praxis orientieren. „Auslegungsvermerke und Einzelfallentscheidungen geben keine Rechtssicherheit, für niemanden“, so Humpert.