Wegen Brexit : SPD fordert Abwerben von Pflegern aus England nach NRW

Düsseldorf Im britischen Gesundheitswesen arbeiten viele ausländische Fachkräfte, unter anderem aus Polen. Der Brexit verunsichert ihre Rechtslage. Davon könnte Nordrhein-Westfalen profitieren, findet die SPD. Die CDU ist jedoch skeptisch.

Das NRW-Gesundheitsministerium reagiert mit Skepsis auf Forderungen der SPD, gezielt Pflegekräfte aus Großbritannien nach Deutschland zu locken. Zwar benötige NRW auch die Zuwanderung, um dem Fachkräftemangel in der Pflege zu begegnen. „Das ist aber keine neue Erkenntnis, die die SPD präsentiert“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unserer Redaktion. „Jeder, der über die nötigen Qualifikationen verfügt und hier bei uns als Pflegekraft tätig sein will, ist herzlich willkommen – sei es aus Osteuropa, Mexiko oder den Philippinen“, sagte Laumann weiter. Klar sei aber auch: „Wir müssen uns bewusst sein, dass die Pflegekräfte oftmals auch in ihren Heimatländern dringend gebraucht werden und dort fehlen, wenn sie bei uns arbeiten. Nicht nur deshalb müssen wir vor allem unsere eigenen Hausaufgaben machen und in der Pflege selber ausbilden, was das Zeug hält.“ Zudem brauche es attraktive Bedingungen für die Beschäftigten, etwa durch eine tarifliche Entlohnung, geregelte Arbeitszeiten oder eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, führte der Gesundheitsminister weiter aus.