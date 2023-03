Erstes Interview der NRW-Pflegekammer-Präsidentin „Kinder werden auf den Klinikfluren abgestellt“

Postel Es gibt nicht nur die Pflege, sondern ein sehr weit differenziertes Spektrum – also vom pädiatrischen Bereich, den Ambulanzen über die Klinken bis hin zur stationären Altenpflege. Was all diese Bereiche eint? Die Pflege saß bei allen sie betreffenden wichtigen Entscheidungen nicht mit am Tisch. Stattdessen wurde über ihren Kopf hinweg entschieden- und zwar mindestens in den vergangenen 30 Jahren. Insofern wurden viele Sparmaßnahmen auf unserem Rücken durchgeführt. Das ändern wir jetzt mit der Pflegekammer in NRW.