In einer Abwärtsspirale Personalmangel in Kitas wird immer schlimmer

Die Personalnot in Kitas wird immer größer, und dies scheint sich in einer Abwärtsspirale zu verselbstständigen. Das ergibt eine aktuelle bundesweite Erhebung, die der Deutsche Kitaleitungskongresses (DKLK) am Dienstagmittag in Düsseldorf vorgestellt hat. Rund 81 Prozent der dafür befragten Einrichtungsleitungen aus NRW gaben an, binnen der jeweils vergangenen zwölf Monaten wegen des Personalmangels mehr Fehlzeiten bei den noch vorhandenen Mitarbeitenden erlebt zu haben. Bundesweit lag dieser Wert bei 72 Prozent. Rund ein Viertel der Leitungen erklärte sogar, wegen der Personallage hätten Mitarbeitende gekündigt.