Nahende Grippe- und RSV-Welle Personal an Kinderkliniken in NRW schlägt Alarm – „sind über Kipppunkt schon hinaus“

Auch habe man sich etwa im vergangenen Winter mit den Akteuren verständigt, Einzelfallprüfungen bis Ende Januar auszusetzen, damit das Personal direkt in der Versorgung tätig werden konnte. Zudem sei man mit Institutionen und Verbänden im Austausch, wie Qualifizierungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt Pädiatrie in der Ausbildung und Traineeprogramme für die Pflegefachkräfte umgesetzt werden könnten. Schließlich sei das Land „mit Vorschlägen zur Verbesserung der Situation in den Kinderkliniken“ auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zugegangen. „Die große Krankenhausreform sollte aus Sicht von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gerade in Bereichen wie der Pädiatrie dazu führen, die Krankenhäuser vom wirtschaftlichen Druck zu befreien und in diesem Bereich eine Vorhaltekostenfinanzierung einzuführen.“