Landesregierung zu steigenden Pensionslasten Pensionsfonds sollen wachsende Ausgaben finanzieren - Beamtenbund in Sorge

Die Zahl der zu versorgenden Beamten und Hinterbliebenen in NRW werde in den kommenden Jahren von 223 200 Ende 2022 auf rund 234 500 bis zum Jahr 2028 ansteigen, erklärt die Landesregierung in ihrem Gesetzentwurf. Erst ab dem Jahr 2040 sei mit einer spürbaren Entspannung zu rechnen. „Die Ausgaben des öffentlichen Haushaltes werden sich dementsprechend stetig erhöhen und überproportional von 8,4 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 12,5 Milliarden Euro im Jahr 2040 ansteigen.“