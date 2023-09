Fest und Parlamentsnacht Den Landtag bei Nacht erleben

Seit 35 Jahren arbeiten die Abgeordneten des NRW-Landtags am Düsseldorfer Rheinufer; am 2. Oktober 1988 wurde das Parlamentsgebäude eröffnet. Das ist ein Grund zum Feiern: Für Freitag, 29. September, von 17 bis 23 Uhr lädt Landtagspräsident André Kuper alle Bürgerinnen und Bürger ein, zur Parlamentsnacht zu kommen. „Der Landtag ist das Herz der Demokratie in Nordrhein-Westfalen, und das Gebäude am Rhein steht für Offenheit, Transparenz und moderne Architektur“, sagt Kuper. In besonderer Atmosphäre können Besucher und Besucherinnen können mit der Landespolitik ins Gespräch kommen und die Institution anders kennenlernen.