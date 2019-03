Interview mit SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty: „Scheitert die Aufklärung im Fall Lügde, scheitert auch Reul“

Düsseldorf Thomas Kutschaty ist seit fast einem Jahr Oppositionsführer im Landtag. Zum Gespräch mit unserer Redaktion erscheint er mit leichter Erkältung – die habe er sich zugezogen, als er im strömenden Regen Bürgern in Stolberg zuhörte, die gegen Straßenbaubeiträge protestierten.

Das Behörden-Versagen bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauch in Lügde nimmt immer groteskere Züge an. Warum zögern Sie, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (Pua) einzusetzen?

Kutschaty Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deshalb schlagen wir vor, dass es auch eine Kommission des Landtags geben soll, die sich mit der Frage beschäftigen soll: Wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Kindeswohl um? Wir laden dazu alle Fraktionen ein, aber auch Wissenschaftler und Experten. Ich mag nicht hinnehmen, dass es möglich ist, ein Pflegekind einem alleinstehenden Mann mit einer zugemüllten Behausung auf einem Campingplatz zuzusprechen. Da müssen wir dringend klären: Wie ist eigentlich die Situation in NRW? Welche Qualitäts- und Qualifikationsfragen müssen wir beantworten? Wie müssen die Jugendämter ausgestattet sein, wie viele Fälle sollte ein Mitarbeiter gleichzeitig höchstens betreuen dürfen? Im Pua hingegen wird es vor allem um die Ermittlungspannen gehen – und das Vorgehen des Innenministers.

Was werfen Sie Innenminister Reul konkret vor?

Kutschaty In solch einem Fall muss sich der Innenminister vom ersten Tag an vergewissern, dass die Polizeibehörde vor Ort der Sache gewachsen ist. Er hat viele Wochen gebraucht, bis er den Fall nach Bielefeld weitergegeben hat. Er spielt leichtfertig den großen Aufklärer, aber es kommt scheibchenweise immer Neues hinzu. Dadurch erleidet auch die Polizei einen großen Imageverlust. Scheitert die Aufklärung im Fall Lügde, scheitert auch Reul.

Herr Kutschaty, Sie sind jetzt seit fast einem Jahr Oppositionsführer im Landtag. In die Kommunalwahlen im kommenden Jahr setzt die SPD große Hoffnungen für ein mögliches Comeback. In wie vielen Städten in NRW haben die Sozialdemokraten gute Chancen, den Oberbürgermeister zu stellen?