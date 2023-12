Eklat um Bürgerenergiegesetz NRW-Opposition fühlt sich von Schwarz-Grün überrumpelt

Das Bürgerenergiegesetz soll bereits am 1. Januar in Kraft treten. Das Agieren von Schwarz-Grün lässt Erinnerungen an den Streit um das Heizungsgesetz von Robert Habeck wach werden. Die CDU hatte das Verfahren der Ampel mit einer Klage in Karlsruhe gestoppt. Auch in NRW ist noch eine Klage zu einem vergleichbaren Fall beim Verfassungsgerichtshof NRW in Münster anhängig.