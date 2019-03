Paritätsgesetz für NRW: SPD und Grüne wollen Regeln für mehr Frauen im Landtag

Düsseldorf Im Düsseldorfer Landtag sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. SPD und Grüne wollen das ändern und bis zum Jahresende ein Paritätsgesetz nach brandenburgischem Vorbild vorlegen. Sie haben dabei die Unterstützung einer früheren Richterin am Bundesverfassungsgericht.

SPD und Grüne in NRW wollen bis zum Jahresende einen Gesetzentwurf vorlegen, damit Frauen die gleichen Chancen haben, in den Landtag gewählt zu werden. Ziel sei ein Paritätsgesetz nach brandenburgischem Vorbild, sagten die frauenpolitischen Sprecherinnen von SPD und Grünen, Anja Butschkau und Josefine Paul. Bei Landtagswahlen sollen die Parteien ihre Landeslisten abwechselnd mit genauso vielen Frauen wie Männern besetzen. Unterstützt wird das Vorhaben von der früheren Richterin am Bundesverfassungsgericht, Christine Hohmann-Dennhardt.

In Brandenburg soll ein Paritätsgesetz im Juni 2020 in Kraft treten. Auch der Landtag in Thüringen beschäftigt sich mit dem Thema. In Frankreich existiert seit 2001 ein Paritätsgesetz, der Frauenanteil liegt in der Nationalversammlung bei knapp 40 Prozent und ist einer der höchsten in Europa. In Berlin gab es zuletzt parteiübergreifende Pläne, um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen.