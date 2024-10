Entgegen der Nachhaltigkeit Nur eine NRW-Ministerin verschickt rein digitale Weihnachtspost

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) verschickt laut Staatskanzlei „eine rund dreistellige Zahl persönlicher Weihnachtsgrüße“ - wie in den vergangenen Jahren in Papierform. Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) versende rund 570 Weihnachtskarten in Papierform, so ein Sprecher. Auch im Landwirtschaftsministerium setzt man auf klassische Weihnachtspost und wird nach eigenen Angaben 750 Karten mit der Unterschrift von Ministerin Silke Gorißen (CDU) auf den Weg bringen. Auch Innenminister Herbert Reul (CDU) grüßt 500 Adressaten mit Karten aus Papier.