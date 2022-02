Wird er abgeschafft? : Numerus Clausus für Lehramtsstudium wird zum Thema im Landtag

Düsseldorf NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer steht nicht nur wegen der Corona-Maßnahmen an den Schulen im Kreuzfeuer. Auch der Lehrermangel ist immer wieder ein Angriffspunkt für die Opposition. Diesmal geht es im Landtag um einen umstrittenen neuen Vorschlag Gebauers.

Rund 5000 Lehrerstellen fehlen in NRW : Gebauer will NC für Lehramtsstudiengänge abschaffen

Viel Kritik an Schulpolitik : Über 5000 Lehrer-Jobs in NRW nicht besetzt

Die Grünen sehen in dem Vorschlag Gebauers keine Antwort auf die jetzigen Herausforderungen. Es gebe ein Ungleichgewicht in der Lehrerausbildung: einen Mangel an Lehrkräften für den Primar- und Sekundarstufe-I-Bereich und gleichzeitig ein Überhang bei Gymnasien. Grund sei die ungleiche Besoldung.

Der Landtag will am Mittwoch außerdem das digitale Lernen an den Schulen in NRW gesetzlich verankern. Die Schulen sollen auch mehr Gestaltungsfreiheit bekommen, um ihr Profil schärfen zu können.