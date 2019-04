Tod von Amad A. : Gewerkschaft der Polizei hält Manipulation im Fall des Syrers Amad A. für ausgeschlossen

Düsseldorf Im Herbst 2018 verbrannte der unschuldig inhaftierte Syrer Amad A. unter ungeklärten Umständen in seiner Zelle. Recherchen der WDR-Magazine Monitor und „Westpol“ zufolge ist jedoch auch eine gezielte Manipulation von Datensätzen nicht mehr auszuschließen

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW, Michael Mertens, hält eine nachträgliche Manipulation von Daten im Fall des Syrers Amad A. grundsätzlich für ausgeschlossen. „Das halte ich für sehr abenteuerlich, allein wegen des großen technischen Aufwands“, sagte Mertens unserer Redaktion. Zudem stelle sich die Frage, welche Motivation dahinter stecken sollte. „Ich halte das aus polizeilicher Sicht für ausgeschlossen“, sagte Mertens.

Im Herbst 2018 war der Syrer Amad A. in der Justizvollzugsanstalt Kleve im unter ungeklärten Umständen verbrannt. Gemeinsamen Recherchen der WDR-Magazine Monitor und „Westpol“ zufolge ist jedoch auch eine gezielte Manipulation von Datensätzen nicht mehr auszuschließen, die schließlich zu der ungerechtfertigten monatelangen Inhaftierung von Amad A. führte. Der Syrer war mit einem in Hamburg lebenden Malier verwechselt worden, obwohl weder Name noch Geburtsdatum oder Hautfarbe übereinstimmten. Der Fall wird in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (Pua) im Landtag aufgearbeitet.

„Es steht der Verdacht im Raum, dass es eine nachträgliche Manipulation von Aliasnamen in den Datenbanken gab“, sagte der Abgeordnete Sven Wolf, Vertreter der SPD-Opposition im Pua, unserer Redaktion. Das bisherige Erklärungsmuster der Landesregierung, wonach handwerkliche Fehler ursächlich gewesen seien, wackele nun. Beim Justizministerium hieß es am Donnerstagmorgen: „Nach derzeitigem Stand scheint das Justizministerium von den aktuellen Vorwürfen nicht betroffen“, sagte ein Sprecher und verwies an das Innenministerium. Dort war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Der WDR beruft sich auf ein Schreiben des Landeskriminalamts Hamburg und auf Abfrageprotokolle aus der wichtigsten Datenbank der Polizei, Inpol. Demnach hätte es am Tag der Verhaftung bei der Datenabfrage „keinen Treffer auf den Datensatz“ des per Haftbefehl gesuchten Maliers „geben dürfen“, weil es eine solche Datenverbindung zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Auch das Bundeskriminalamt habe die Abfrageergebnisse zum Zeitpunkt der Verhaftung rekonstruiert. Auch hier finde sich keine Verbindung zwischen dem Syrer Amad A. und dem Malier. Dies habe auch eine Rekonstruktion der Abfrageergebnisse des Bundeskriminalamts ergeben. Vielmehr gehe aus den Ermittlungsakten hervor, dass der Aliasname „Amed Amed“ in den Datenbanken erst nachträglich, drei Tage nach der Verhaftung, von Amad A. dem Malier zugeordnet worden sei.

