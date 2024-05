Milliardenloch NRW muss neue Schulden machen

Hintergrund ist, dass die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden zwar höher ausfallen als im Vorjahr, aber geringer sein werden als noch im Herbst erwartet. So lautete das Ergebnis der jüngsten Steuerschätzung. NRW muss demnach für 2024 mit Steuermindereinnahmen von 1,2 Milliarden Euro und in 2025 mit Mindereinnahmen von 1,3 Milliarden Euro gegenüber der Planung 2023 rechnen, wie das Finanzministerium am 24. Mai mitgeteilt hatte. Damals hatte Optendrenk erklärt: „Die Steuerentlastungspakete der Bundesregierung kommen nicht bei den Menschen und Unternehmen an. Sie sind aber in den öffentlichen Haushalten deutlich zu spüren. In der Folge bedeutet das, dass unsere finanziellen Handlungsspielräume noch enger werden.“