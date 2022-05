Schutz vor Corona : Maskenpflicht im NRW-Nahverkehr bleibt wohl bestehen

Düsseldorf Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr von NRW geht wahrscheinlich in die Verlängerung. Solange der Bund die Maskenpflicht im Flugverkehr und überregionalen Schienenverkehr aufrechterhalte, sollte das auch für ÖPNV gelten. Das teilte das Gesundheitsministerium mit.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen geht wahrscheinlich in die Verlängerung. „Bei der Maskenpflicht im ÖPNV sollte es aus unserer Sicht stets eine bundeseinheitliche Verfahrensweise geben“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf am Montag der Deutschen Presse-Agentur.