Nach Rücktritt von Umweltministerin : Finanzminister Lienenkämper übernimmt Ressorts von Heinen-Esser

Düsseldorf/Berlin Seit knapp fünf Jahren ist Lutz Lienenkämper Finanzminister in NRW. Nun soll er zusätzlich die Ressorts der zurückgetretenen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser übernehmen.

Nach dem Rücktritt der nordrhein-westfälischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in Folge der „Mallorca-Affäre“ übernimmt Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) zusätzlich ihre Ressorts. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Abend in Berlin an. Heinen-Esser war am Donnerstag zurückgetreten, nachdem zuvor bekanntgeworden war, dass sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca eine Party gefeiert hatte.